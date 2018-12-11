В США ввели санкции на использование Кремлем шрифта Times New Roman

Владелец самых популярных в мире шрифтов компания MonotypeImaging отказалась лицензировать шрифты Times New Roman, Arial, Courier New для российского программного обеспечения. Причиной для этого стали санкции.

Российским госслужащим уже запретили использовать американские шрифты в документообороте. Лицензированную продукцию американского шрифтовладельца предлагается заменить на бесплатные.

Отказ в продлении лицензии мог быть связан с попыткой обвалить систему государственного документооборота в России. Законы вступают в действие только после их публикации, а для этого используются шрифты. Однако в Россию эти риски были предусмотрены еще год назад. В 2017 году сообщалось о появлении шрифта для государственных нужд RSSans. Его использование предполагалось обязательным на правительственных, региональных и муниципальных сайтах.