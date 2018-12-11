Ранее в адрес Службы внешней разведки журналистов перенаправил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Они ему задали вопросы, касающиеся рассекречивания удостоверения сотрудника спецслужбы ГДР «Штази» на имя Владимира Путина: «Эту информацию лучше узнавать у соответствующих служб, точнее даже в СВР».

«Мы воздерживаемся от комментариев», — в свою очередь пояснили в СВР агентству РИА Новости. Пояснили справедливо. Срок давности работы Владимира Путина в Германии в эпоху КГБ еще не прошел.

В АН о рассекречивании служебного удостоверения сотрудника Штази на имя майора Владимира Путина, уже сообщалось. Документ хранился в архивах спецслужбы ГДР среди актов отдела «Кадры и квалификация». Его опубликовал таблоид Bild. Со ссылкой на архивариуса, который нашел документ, немецкое издание пояснило, что удостоверение нужно было Владимиру Путину для беспрепятственного прохода в учреждения госбезопасности ГДР.

По большому счету, публикация удостоверения сотрудника Штази на имя Путина — это секрет Полишинеля. О работе Владимира Путина в ГДР известно уже давно. Он сам об этом рассказывал. Штази и КГБ были партнерскими спецслужбами, поэтому сотрудничали. Это распространенная мировая практика. Спецслужбы стран-партнеров достаточно активно сотрудничают.