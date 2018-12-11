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Еще больше средств на социальные нужды

11 декабря 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Еще больше средств на социальные нужды

В Законодательном Собрании Краснодарского края состоялась очередная 16-я сессия. В ее работе принял участие глава края Вениамин Кондратьев. Вел пленарное заседание спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Первым блоком депутаты во втором чтении рассмотрели проекты Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года и бюджет на трехлетний период. По мнению председателя ЗСК, Стратегия является планом эффективного использования конкурентных преимуществ Кубани, и планом законотворческой деятельности на перспективу. Она предусматривает новые механизмы и принципы развития всех отраслей экономики и социальной сферы. По мере реализации положений Стратегии 2030 краевому парламенту предстоит, на ее основе, вносить изменения в действующее законодательство, разрабатывать новые законы. Представляя проект бюджета края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко обратил внимание депутатов на то, что ко второму чтению подготовлена таблица поправок, в которой предусматривается увеличение за счет средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета на очередной финансовый год почти на 15,5 млрд рублей, на плановый период 2020-2021 годов на 12,5 и 9,2 млрд соответственно. Согласно поправкам, в 2019 году социально-культурная сфера дополнительно получит 7,3 млрд рублей. На поддержку экономики Кубани предусмотрено 4,2 млрд рублей. По 17 госпрограммам предусмотрено дополнительное финансирование в общем объеме на 14,4 млрд рублей. «Прошло не так много времени со дня первого чтения по проекту бюджета, а изменения внесены значительные. Более чем на 15 млрд мы увеличили доходы и расходы бюджета», - акцентировал глава краевого парламента. Юрий Бурлачко поздравил всех присутствующих с принятием основного финансового документа края.

В свою очередь Вениамин Кондратьев поблагодарил депутатов за конструктивную работу над главными документами региона.

«Сегодня, рассматривая бюджета края, мы с вами распределили те деньги, которые пришли к нам дополнительно из федерального центра. Другие регионы не смогли их получить, а нам удалось. И большая часть этих средств пойдет на социальное развитие. Отмечу еще раз, что бюджет сохранит свою социальную направленность. Так и должно быть», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава края также отметил, что общая задача и депутатского корпуса, и органов исполнительной власти – жёсткий контроль за исполнением госпрограмм и расходованием бюджетных средств.

«Контролирующую функцию мы взяли за основу. На каждом планерном совещании мы тщательно отслеживаем реализацию государственных программ. Работа проводится непредвзято. Все это дает нам уверенность в

том, что показатели исполнения госпрограмм в будущем году будут выше», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Вместе с ключевыми финансово-экономическими документами края депутаты также во втором чтении утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Стоит напомнить, первое чтение по проекту краевого бюджета состоялось 28 ноября. При голосовании документ не получил ни одного голоса «против».

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