Замглавы Хакасии ушла в отставку вместе с дверями

Всякие чудеса в жизни бывают, но такого не видели даже прожжённые циники. Чтобы чиновник, уйдя в отставку, вывез из служебного кабинета не только всю мебель, но и входные двери!.. Это не просто какое-то скупердяйство уже, а диагноз.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, заместителя главы Республики Хакасия Ирину Смолину, говорят, не любила вся республика за то, что она ничего не делала. А тут ещё и такое странное происшествие.



Бывший глава Хакасии одарил всех чиновников дорогой мебелью, купленной за государственный счёт. И, надо полагать, это была не ИКЕА. Но чиновница вывезла из кабинета не только эту мебель, но и двери. Караулов пишет, что в Белом доме в своё время ходили разговоры, что после отставки Виталий Игнатенко вывез все картины из кабинета к себе на дачу, а Виталий Воротников закупал для Белого дома хорошие картины. Но чтобы двери... Хлопнуть даже нечем.



Журналисту не удалось дозвониться до Ирины Смолиной. Он надеется, что коллегам повезёт больше, и они узнают судьбу мебели и дверей. А может, обратятся к прокурору, пока в кабинете нет ни мебели, ни дверей.



