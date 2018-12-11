Названы регионы с наибольшим числом должников по ЖКХ

Ставропольский край лидирует среди регионов России по количеству должников за услуги ЖКХ - 34% жителей края испытывают определенные трудности при оплате коммунальных счетов.

На втором месте оказалась Кабардино-Балкария (28.5%), а третье место делят между собой Чувашская республика и республика Тыва (по 25%), сообщает издание "Комсомольская правда".

Согласно данным Росстата, наименьшая озабоченность по оплате услуг ЖКХ у жителей Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, Севастополя, а также Камчатского края.

Как сообщает "Российская газета", наибольшие проблемы возникают у многодетных, неполных и молодых семей (16.8, 15.8 и 12.3 процента соответственно от общего числа должников).