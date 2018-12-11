//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Дочери Ларисы Гузеевой предстоит операция
- 12 женщин обвинили телемагната в домогательствах и насилии
- Cамбурская и Дробыш вынуждены были обратиться в полицию
- Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри помогают им с женой по хозяйству
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Медведь как загадка России
11 декабря 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Филологи утверждают, что первое скрытое имя медведя - Рус, от слова Русь. Это самое коварное, умное, непредсказуемое, кровожадное и злопамятное животное. Не верьте русским сказкам про такого добряка-увальня, которого бутузит девочка Маша. Дрессировщики советуют никогда даже близко не подпускать своих детей к медведям.
В социальных сетях появился документальный фильм журналиста Андрея Караулова "Медведь как загадка Россия" из 100-серийного цикла "Неизвестная Россия". Идею его создания подсказала уникальная коллекция фарфоровых медведей предпринимателя Петра Нечитайлова, аналогов которой нет нигде в мире. Впрочем, и популяции русских медведей нет равных в мире - на нашу страну приходится 2/3 всех медведей, которые обитают от Мурманской области до Сахалина. По численности популяции этого хищника Россия тоже занимает первое место в мире.
Как видно из кадров, материал для фильма Андрей Караулов начал собирать ещё в молодости. В картине используются отрывки из интервью автора с народными цирковыми артистами Юрием Никулиным, Олегом Поповым, которые подчёркивают коварство медведя и вспоминают истории про этого зверя из своего артистического опыта.
Предприниматель и охотник Петр Нечитайлов говорит в фильме не только о привычках, повадках и пищевых пристрастиях дикого зверя, но и о его кровожадности, вопреки сказкам. При том, что на человека медведь никогда не охотится, но когда шатун очень голоден или если человек его сам спровоцировал - то может напасть на двуногого. Но в основном медведь старается уходить от ружья или выбить его из рук охотника. Не щадит косолапый и своих сородичей. Петр Борисович даже записал на видео, как медведь раскапывает берлогу и съедает своего детёныша. Может достаться и медведице.
В три года медведь уже обладает такой силой, что ударом лапы запросто убивает человека. А с пулей в сердце медведь может пробежать ещё 200 метров. Невероятная сила! Наповал медведя можно убить только выстрелом в шею или голову. Как говорят специалисты, люди невежественны и высокомерны по отношению к психологии медведя, поэтому и не понимают её. Впрочем, не зря же во всём мире предупреждают: не будите русского медведя...
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Герцогиня Меган нарушила протокол, появившись на публике в эффектном платье
//В мире
Названы угрожающие экономике Украины последствия введения военного положения
//В мире
//Новости МирТесен
//В мире
Госдеп: Китай будет угрожать безопасности США в ближайшие 25 лет
//Политика
//Новости партнеров
//Общество
Риски импортера: 5 профессиональных способов избежать потерь
С карточек московских пенсионеров мошенники похитили 10 миллионов рублей
//Общество
//Политика
Озвучено мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
В университете Генпрокуратуры вывели среднестатистический портрет взяточника
//Общество
//В мире
В Госдуме оценили слова Помпео насчет отправки Ту-160 в Венесуэлу
//Общество
//В мире
Европарламент подозревает, что РФ хочет лишить Украину прав в Азовском море
//Культура
//В мире
Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс
На Камчатке продавщицы напали на полицейских, пытавшихся изъять алкоголь
//В мире
Власти США отменили рекомендацию для своих граждан не посещать Россию
//В мире
//Общество
Не пущенный на Украину митрополит написал СБУшному генералу-губернатору
//Армия
//В мире
//В мире
Украинские раскольники пообещали сорвать "объединительный собор"