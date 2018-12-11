Медведь как загадка России

Филологи утверждают, что первое скрытое имя медведя - Рус, от слова Русь. Это самое коварное, умное, непредсказуемое, кровожадное и злопамятное животное. Не верьте русским сказкам про такого добряка-увальня, которого бутузит девочка Маша. Дрессировщики советуют никогда даже близко не подпускать своих детей к медведям.



В социальных сетях появился документальный фильм журналиста Андрея Караулова "Медведь как загадка Россия" из 100-серийного цикла "Неизвестная Россия". Идею его создания подсказала уникальная коллекция фарфоровых медведей предпринимателя Петра Нечитайлова, аналогов которой нет нигде в мире. Впрочем, и популяции русских медведей нет равных в мире - на нашу страну приходится 2/3 всех медведей, которые обитают от Мурманской области до Сахалина. По численности популяции этого хищника Россия тоже занимает первое место в мире.



Как видно из кадров, материал для фильма Андрей Караулов начал собирать ещё в молодости. В картине используются отрывки из интервью автора с народными цирковыми артистами Юрием Никулиным, Олегом Поповым, которые подчёркивают коварство медведя и вспоминают истории про этого зверя из своего артистического опыта.



Предприниматель и охотник Петр Нечитайлов говорит в фильме не только о привычках, повадках и пищевых пристрастиях дикого зверя, но и о его кровожадности, вопреки сказкам. При том, что на человека медведь никогда не охотится, но когда шатун очень голоден или если человек его сам спровоцировал - то может напасть на двуногого. Но в основном медведь старается уходить от ружья или выбить его из рук охотника. Не щадит косолапый и своих сородичей. Петр Борисович даже записал на видео, как медведь раскапывает берлогу и съедает своего детёныша. Может достаться и медведице.



В три года медведь уже обладает такой силой, что ударом лапы запросто убивает человека. А с пулей в сердце медведь может пробежать ещё 200 метров. Невероятная сила! Наповал медведя можно убить только выстрелом в шею или голову. Как говорят специалисты, люди невежественны и высокомерны по отношению к психологии медведя, поэтому и не понимают её. Впрочем, не зря же во всём мире предупреждают: не будите русского медведя...



