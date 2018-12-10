Киевский патриархат украинской автокефалии настроен согласовать «с представителем Вселенского Патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор состоялся успешно».

Эммануил будет председательствовать на объединительном соборе, поэтому с ним автокефалия и будет согласовывать «все необходимые вопросы». Судя по официальному заявлению, которое распространил пресс-секретарь автокефалии Евстратий Зоря, в число «необходимых вопросов» входит в том числе и утверждение участников мероприятий.

«Согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея в работе Собора примут участие архиереи, клирики, монахи и миряне», — написал Евстратий Зоря в своем фейсбуке. По его словам, себе украинская автокефаль отвела не так и много принять учасие в Соборе, вносить предложения и аргументировать их. Говоря другими словами, на этом соборе у автокефали скромная даже не роль, а ноль. На своей земле автокефали не смогут принимать решения, а могут лишь предлагать идеи. Это подтверждают слова пресс-секретаря автокефали: «Наличие предложений со стороны Киевского Патриархата к регламенту Собора или процедуры избрания Предстоятеля не означает, что в итоге не будет согласовано общее видение».