В Крыму полиция выявила подпольный цех по производству нелегального алкоголя

Сотрудники ФСБ и полиция выявили в Красногвардейском районе подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Там же, в селе Янтарное, задержали фуру с 25 тоннами этилового спирта, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщили в пресс-службе крымского УФСБ, спиртосодержащую продукцию перевозили под видом продуктов питания. Ее общая стоимость – более 3 миллионов рублей. В цехе же нашли контрафактный алкоголь, оборудование для его изготовления и упаковочную тару. Все это было изъято.

Таким образом, полиция и силовики пресекли деятельность преступной группы, причастной к незаконному ввозу на полуостров спирта и изготовлению опасной для здоровья продукции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.