Дед Мороз: весь Евросоюз не может повторить успех России

В понедельник, 10 декабря, всероссийский Дед Мороз заявил, что весь Евросоюз не может "повторить успех России". Данное заявление было сделано сегодня в рамках пресс-конференции сказочного персонажа.



Дед Мороз пожелал сегодня российскому лидеру Владимиру Путину уверенности и сил, поскольку Россия является невероятно сложным объектом управления. Символ Нового года отметил, что в нашей стране живут представители разных национальностей, культур и религий, однако именно в этом заключается фантастическая ценность РФ. "Весь Евросоюз не может повторить успех России", – передает РИА "Новости" слова Деда Мороза.

Сказочный персонаж призвал всех россиян поддержать президента, на котором лежит огромная ответственность.