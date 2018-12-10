Синоптики предупреждают, что к выходным Москва может превратиться в один "огромный каток". Ранее сообщалось, что в будние дни в столице будет довольно тепло, а на дорогах ожидается слякоть.

Предполагается, что уже к пятницу температура воздуха начнет падать. Специалисты центра погоды "Фобос" отмечают, что с 14 декабря в городе начнутся слабые ледяные дожди, а вода на дорогах замерзнет, вследствие чего возникнет сильная гололедица, передает "Росбалт".

По словам экспертов, автомобилистам следует быть максимально внимательными на дорогах, а пешеходам рекомендуется надевать удобную обувь, которая не скользит.