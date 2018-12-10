В МЧС требуют усилить перед Новым годом контроль за продажей пиротехники

Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал усилить перед Новым годом контроль за продажей пиротехники. По словам министра, новогодние праздники являются довольно сложным временем для спасателей.

Зиничев призвал усилить профилактическую работу, а также осуществить внеплановые проверки объектов, которые будут использоваться в рамках праздничных мероприятий, передает ТАСС.

Кроме того, он потребовал провести разъяснительную работу по правилам применения пиротехники и правилам пожарной безопасности. Также, по словам Евгения Зиничева, следует усилить надзор за местами, в которых планируется массовое пребывание граждан во время каникул.