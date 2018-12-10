США пытаются создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

С заявлением о возможности создания военного блока на Ближнем Востоке выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Сейчас эта страна ведет переговоры с Соединенными Штатами. По их итогам может быть подписано соглашение по безопасности для защиты Ближнего Востока от «внешней агрессии».

Документ нельзя назвать декларативным. Он предполагает создание Ближневосточного стратегического альянса с аббревиатурой MESA. Она расшифровывается как MiddleEastStrategicAlliance. Иордания и Египет уже заявили о своей готовности войти в этот блок. Их намерения также обозначил Адель аль-Джубейр.

Новый альянс уже называют аналогом НАТО. Госдеп призвал страны Персидского залива вступать в новый альянс. Главным врагом, с которым будет бороться MESA, официальный Вашингтон назвал Иран.