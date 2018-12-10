Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале.

Проект подразумевает строгий контроль за выбросами в воздух, а также загрязнением почвы и воды. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».