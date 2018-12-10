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Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

10 декабря 2018, 09:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале.

Проект подразумевает строгий контроль за выбросами в воздух, а также загрязнением почвы и воды. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».

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Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>
Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 09:08

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>
Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска

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Лаборатория взяла снег на дорогах областного центра на химический анализ. Оказалось, что концентрация соли превышена в три раза. Депутат Госдумы Владимир Бурматов представит результаты анализа врио главы Челябинска Владимиру Елистратову и порекомендует меры для исправления ситуации. >>

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Более 4.4 миллиардов рублей только за текущий год направила компания Tele2 на развитие сетей. >>
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Двадцать лет назад она начиналась как студенческий клуб, теперь из ее стен вышли 5 заслуженных тренеров России, 89 мастеров спорта страны, а воспитанники завоевали более 1300 медалей различного достоинства. Поздравить спортклуб "Буревестник" прибыл глава попечительского совета, депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

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О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
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Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря 05.12 12:11

Энергетики «МРСК Урала» просят всех южноуральцев передать показания счетчиков электроэнергии пораньше, до 14 или 17 декабря. Это позволит точно рассчитать платеж и прислать квитанции уже к концу года. >>

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На этот раз большое видео прислали хоккеисты команды «Трактор». Напомним, что в этом году газете исполняется 50 лет. >>
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Анатолий Литовченко поможет ветерану восстановить справедливость

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С 1943 года ветеран ВОВ Иван Иванович Конченков, который живет в Копейске, не может получить заслуженную награду - золотую звезду Героя. Документы есть, а награды нет. Восстановить справедливость взялся помочь парламентарий Анатолий Литовченко. >>
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Проекты, получившие широкий общественный резонанс, будут соперничать за главную награду конкурса. Дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал объявила о начале приема заявок. >>
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На домашнем матче ХК «Трактор» &ХК «Динамо» (Рига) в первый день календарной зимы юные болельщики черно-белых подписали и отправили в резиденцию Деда Мороза 300 писем с пожеланиями. >>

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Челябинцы украли более 15 миллионов киловатт-часов

Челябинцы украли более 15 миллионов киловатт-часов 03.12 11:28

За 10 месяцев текущего года энергетики во время 181 рейда выявили 376 случаев хищения электроэнергии в больших объемах, причем как жителями, так и компаниями. Всех воришек тут же отключили, а все данные передали в полицию. >>
К пятилетию утреннего шоу на радио «Континенталь» стартовал проект "#Огоньзима"

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К пятилетию утреннего шоу #СУТРАПОРАДИО на радио «Континенталь» стартовал беспрецедентный проект #ОГОНЬЗИМА! Никаких морозов, метелей и стуж - у нас по-настоящему жарко! Самые зажигательные ведущие, горячие хиты, новые модные треки >>
Из бюджета России выделили более 2 миллиардов рублей на аэропорт в Челябинске

Из бюджета России выделили более 2 миллиардов рублей на аэропорт в Челябинске 30.11 19:59

Главгосэкспертиза обнародовала согласованную проектно-сметную документацию на второй этап реконструкции аэропорта Баландино в Челябинске. Общая сумма работ, которые запланированы на площади свыше 236 тысяч квадратных метров, потребует более двух миллиардов рублей из бюджета страны. >>
Опыт проведения МСУ в Челябинске распространят на другие города

Опыт проведения МСУ в Челябинске распространят на другие города 29.11 15:19

Челябинск стал одним из трех городов России, где два года назад была апробировала реформа местного самоуправления. Опыт деления города на части для эффективной реализации прав жителей был признан весьма успешным и депутаты Госдумы рекомендовали его в качестве примера для других городов, где проживают свыше пятисот тысяч человек. >>
МФЦ для бизнеса в Челябинске поручится за предпринимателей

МФЦ для бизнеса в Челябинске поручится за предпринимателей 29.11 15:07

Уникальная возможность получить поручительство для развития своего бизнеса появилась у предпринимателей Челябинской области. >>
«Трактор» продолжает домашнюю серию

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После четырехдневного перерыва на домашнем льду «Трактор» встречается с «Адмиралом» из Владивостока. Дальневосточная команда находится на нижней строчке турнирной таблицы конференции Восток. Соперники встречались 11 раз, из которых в семи матчах победу одержал «Трактор». Начало матча 19-00ч. >>

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