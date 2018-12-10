В Москве утром ДТП с участием скорой и такси произошло в районе 42 км на МКАД

В Москве в понедельник утром дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и такси произошло в районе 42 километра на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД).

Очевидцы рассказали, что в результате аварии пострадали четыре человека, - сообщается на сайте kp.ru . Легковой автомобиль марки Volkswagen - такси - столкнулось с медицинской машиной на МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе. От мощного удара карета скорой помощи перевернулась.

Со слов свидетелей ДТП, пострадали четыре человека, а для эвакуации водителя скорой из салона пришлось разбить лобовое стекло. На место происшествия прибыли все экстренные службы: полиция, другие скорые, спасатели.

Спешила скорая на вызов, или больного уже везли в больницу, не уточняется.