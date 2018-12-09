В Чебаркуле не стали долго искать новогоднюю ель и спилили её на соседней улице

Абсурдная ситуация произошла в городе Чебаркуле Челябинской области. На главной площади города установили новогоднюю ёлку, привезённую ни много ни мало, а с соседней улицы. Жителей города крайне возмутил такой поступок властей.

Горожане не скрывают своего негодования, - сообщается на портале 74.ru. «Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную елку. Ведь она никому не мешала, а только радовала глаз окружающих», поделилась мнением с Известиями жительница города Галина.

Руководство города быстро нашло оправдание своему поступку. Исполняющий обязанности замглавы Чебаркуля по городскому хозяйству Юрий Заневский объяснил журналистам местного издания Chebar-cool.ru, что дерево все равно стояло на подземных коммуникациях, поэтому его в любом случае срубили бы летом.