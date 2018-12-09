"Модного батюшку" осудили в РПЦ

"Модный батюшка", прославившийся в Instagram из-за своей любви к брендовым вещам, будет привлечён к ответственности дисциплинарной комиссией Тверской епархии. По словам официального представителя патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, священник Вячеслав Баскаков на данный момент уже должен был написать объяснительную.

Волков настроен довольно радикально. "Дисциплинарная комиссия епархии рассмотрит его действия и публикации и, я надеюсь, призовет этого пастыря к ответственности и найдет слова и действия для того, чтобы его вразумить, и для того, чтобы подобного рода вещи не повторялись", - заявил Волков в интервью радиостанции "Говорит Москва". Также Александр Волков напомнил, что РПЦ призывает священников к сдержанности, а подобное поведение является проявлением дурновкусия.

Напомним, что ранее вокруг протоиерея Вячеслава Баскакова разгорелся скандал из-за любви священника к дорогим брендам: на странице в Instagram "модный батюшка" выкладывал фото своих вещей от Louis Vuitton и Gucci.