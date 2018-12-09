Страна празднует День Героев Отечества

В день великомученика Георгия Победоносца в России отмечается День Героев Отечества. Этот праздник посвящен Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена Святого Георгия.

Научный директор Российкого военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности, - передает ТАСС.

Решение о праздновании Дня Героев Отечества было принято Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».