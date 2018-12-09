Участница «Мисс Вселенная» пропала по дороге в Таиланд на конкурс красоты

Представительница Сьерра-Леоне Мари Эстер Бангура должна была со всеми участницами конкурса «Мисс Вселенная — 2018» уже готовиться в Таиланде к мероприятию, но так и не приехала в Бангкок. Эстер Бангура поплыла на конкурс в Таиланд на корабле, но так и не добралась.

Названа первая красавица мира - победительница конкурса "Мисс мира - 2018

Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий. Последняя публикация Бангуры в Instagram от 29 ноября На фото она запечатлена возле бассейна в купальнике, снимок был сделан для конкурса «Мисс Вселенная — 2018» . На официальной странице конкурса «Мисс Вселенная — 2018» Бангура пока не появилась в разделе участниц. На странице красавицы в соцсетях пользователи предполагают, что на корабле с ней могло случиться несчастье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Esther Bangura (@bangura_esther)29 Ноя 2018 в 1:53 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Esther Bangura (@bangura_esther)27 Ноя 2018 в 11:50 PST

Почти все участница конкурса прилетели в Бангкок на самолетах.