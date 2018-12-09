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Участница «Мисс Вселенная» пропала по дороге в Таиланд на конкурс красоты
9 декабря 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Представительница Сьерра-Леоне Мари Эстер Бангура должна была со всеми участницами конкурса «Мисс Вселенная — 2018» уже готовиться в Таиланде к мероприятию, но так и не приехала в Бангкок. Эстер Бангура поплыла на конкурс в Таиланд на корабле, но так и не добралась.
Сьерралеонка должна была прибыть в Таиланд 5 декабря, но от нее до сих пор нет никаких известий. Последняя публикация Бангуры в Instagram от 29 ноября На фото она запечатлена возле бассейна в купальнике, снимок был сделан для конкурса «Мисс Вселенная — 2018» . На официальной странице конкурса «Мисс Вселенная — 2018» Бангура пока не появилась в разделе участниц. На странице красавицы в соцсетях пользователи предполагают, что на корабле с ней могло случиться несчастье.
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Почти все участница конкурса прилетели в Бангкок на самолетах.
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