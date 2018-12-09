Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что во время ремонта в шпиле высотки внешнеполитического ведомства был по совету орнитологов оборудован домик для сапсанов.

"Инженеры обнаружили, что у нас здесь живет семья сапсанов. Это большая редкость для города. А после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик", - сообщила она.

Этот домик Захарова назвала "резиденцией" сапсанов, передает РИА Новости. По ее словам, в нем в настоящий момент даже были замечены следы присутствия птиц.