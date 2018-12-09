Мария Захарова показала "домик сапсанов" в шпиле МИДа
9 декабря 2018, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что во время ремонта в шпиле высотки внешнеполитического ведомства был по совету орнитологов оборудован домик для сапсанов.
"Инженеры обнаружили, что у нас здесь живет семья сапсанов. Это большая редкость для города. А после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик", - сообщила она.
Этот домик Захарова назвала "резиденцией" сапсанов, передает РИА Новости. По ее словам, в нем в настоящий момент даже были замечены следы присутствия птиц.