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Пушков ответил на слова Чубайса о неблагодарном обществе
9 декабря 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Анатолия Чубайса об «инфантильном» обществе, которое ни разу не удосужилось поблагодарить бизнес за все его благодеяния.
«Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу. Благодарность со стороны большей части общества его призыв не увеличит – скорее напротив. Этим заявлением он скорее обостряет отношения между бизнесом и обществом, чем налаживает их», - высказался Алексей Пушков в своем твиттере.
Ранее Анатолий Чубайс во время выступления на деловом форуме посетовал на неблагодарность со стороны общества и государства по отношению к бизнесу, который «наполнил бюджет деньгами и вернул людям зарплату», но так и не дождался простого человеческого «спасибо» и отмены обидного прозвища «олигарх».
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