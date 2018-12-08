При пожаре в Наро-Фоминске пострадали люди

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, в подмосковной Апрелевке городского округа Наро-Фоминск зафиксирован пожар в металлической бытовке.

Сообщение о пожаре на улице Щорса, дом 29 пришло в 02:54 в субботу. Так, было установлено, что происходит горение бытовки на площади 12 квадратных метров, пишет сайт Подмосковье сегодня.