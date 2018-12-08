Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что в России никто не любит бизнес и предпринимателей, ни власть, ни общество. А, по мнению Чубайса, "глубоко инфантильному" российскому обществу есть за что сказать спасибо бизнесу. За то, что бизнес сделал в стране.

Чубайс выступил с таким заявлением на сессии "Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания", проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума.

Как отметил Чубайс, в целом в треугольнике большом — власть, бизнес и общество — сутиация удивительно гармоничная. "Гармоничной в том смысле, что власть недолюбливает общество и не любит бизнес, общество явно не любит и терпеть не может бизнес, бизнес с недоверием относится к власти, а что такое общество, вообще не понимает. И все гармонично, целостно продолжает двигаться вперед", - цитирует главу "Роснано" РБК.

По мнению главы госкомпании, российский бизнес "страну отстроил", "восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия", "вернул зарплату людям", "наполнил бюджет деньгами" и "создал источники для того, чтобы "интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования", - сообщает Лента.ру.

Чубайс отметил, что само слово "олигархи" отражает мышление общества. Российское общество глава "Роснано" назвал "инфантильным", отметив, что оно "за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране".