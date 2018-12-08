Иконостас в школе для детей с синдромом дауна: они все учились в нашей школе...

Наше русское пристрастие вешать в кабинетах портреты президента и премьера гениально объяснили петербургские школьники с синдромом дауна.



Известный тележурналист Андрей Караулов вспоминает на своей странице в Facebook, как посетил в северной столице школу, в которой обучаются дети с синдромом дауна и с ограниченными интеллектуальными возможностями. В одном из классов, прямо над доской, висели портреты Полтавченко, полпреда Беглова, премьера Медведева, бывших губернаторов Матвиенко, Яковлева, ещё кого-то. Не было, кажется, только портрета Президента.



"Дети, а это кто? - спрашиваю ребятишек. - Детки напряглись, воцарилось молчание - глубокое и тяжелое. Наконец один мальчик, сидевший на первой парте, гордо сказал: - А-ни... все... у-чились в нашей школе".



Гениальный ответ. А как иначе объяснить многие странности в жизни современного Петербурга?



