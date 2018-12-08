На выходных в Москве установится настоящая зимняя погода

Жителям Москвы и гостям столицы пообещали настоящую зимнюю погоду на начавшихся выходных. Данную информацию сегодня утром предоставила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В субботу и воскресенье граждан ожидает комфортная погода со снегом и умеренными морозами. Синоптики отметили, что в настоящий момент в столице установилась настоящая декабрьская погода, передает НСН.

В ночное время 8 декабря температура воздуха будет составлять от минус 7 до минус 9 градусов, а в области будет достигать минус 12. Местами пройдет небольшой снег. Днем температура будет находиться на уровне минус 4 – минус 9 градусов. Сильного ветра не ожидается.

Ночь на 9 ноября в области будет уже холоднее, столбики термометров опустятся до минус 14 градусов. Днем этот показатель достигнет минус 6 градусов. В Москве в дневное время установится не слишком холодная погода – около минус 3 градусов.