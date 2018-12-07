Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели селигерский маньяк в Твери, дачный грабитель на Камчатке, кишечная инфекция в Нижнем Тагиле и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Селигерский маньяк в Тверском областном суде буянил в клетке и предлагал снять штаны. 62-летний уроженец Вышневолоцкого района затащил подростка за небольшое строение, а после насилия зарубил топором, сообщает Афанасий-бизнес.

На Камчатке появился дачный грабитель. Полицейские установили, что лом и электрический удлинитель, от которых злоумышленник пытался избавиться, он похитил из сарая за несколько минут до того, как был пойман. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Судебные приставы оставили новосибирского продавца времени без часов. Мужчина, имеющий торговую точку на рынке в Дзержинском районе, задолжал 675 тысяч рублей. Об этом пишет НДН.инфо. Ему немедленно нужно погасить долги, иначе часы будут переданы на реализацию.

Кировчанин может сесть в тюрьму на 6 лет за кражу денег с карты. Как сообщает Новый вариант, когда мужчина 1988 года рождения распивал спиртные напитки со своим знакомым, тот знакомый украл у него банковскую карту и снял деньги.

На пищевом комбинате «Балтика» выявлен факт фальсификации сметаны. Обнаружение в сметане бета-ситостерина говорит о подмене молочных жироврастительными. Об этом пишет НИА Калининград.

15 детей подхватили кишечную инфекцию в одном из детских садов Нижнего Тагила. Как передает Vestiural, детский сад временно закрыт с 6 декабря. Эксперты отобрали материал для лабораторных исследований.

На дорогах появились специальные машины с надписями: «Едем отключать должников». Всего таких машин три. Надпись будет хорошим напоминанием тем, у кого накапливаются задолженности, сообщает SamaraToday.

На Ставрополье подвели итоги акции «Стоп, развод!». Как пишет Ставропольский Репортер, семьи, испытывающие трудности во взаимоотношениях, могли обратиться к психологам. Также было проведено анкетирование среди лиц, заявивших о расторжении брака.