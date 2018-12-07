В Челябинске проверяют анонимное сообщение в социальной сети "ВКонтакте" о ДТП с участием 15-летней дочери состоятельных родителей, сбившей на автомобиле "Мерседес" двух сотрудников ДПС. Суть происшествия описана в посте, опубликованном в "Омбудсмен полиции" в соцсети.

В анонимном сообщениии говорится, что девочка-подросток, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz E-class 200, 24 ноября около 4 часов 30 минут в районе рынка "Искра", не выполнив законного требования об остановке, сбила инспектора 2-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску, - сообщает Znak.com. Сбив человека, водитель не осатновилась, а "через 2 километра, в районе ЧГРЭС", сбила второго инспектора, того же батальона полка ДПС.

А проехав еще километр водитель Mercedes-Benz потеряла управление, машина врезалась в дорожный знак.

Девушка бросила машину и сбежала с места аварии. Девушка убегала с парнем, который с ней ехал на пасажирском сидении.

Сотрудники ГИБДД поймали подозреваемую. Автор сообщения рассказал, что за подростком приехали мать и бабушка. "Мерс" записан на бабушку. Родители девочки - местые бизнесмены.

Начальство распорядилось всем сотрудникам ДПС не распространяться об этом ДТП.