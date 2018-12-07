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Политолог оценил риски новой системы голосования
7 декабря 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
В России люди смогут голосовать дистанционно. Это станет возможным в результате подключения Центральной избирательной комиссии к системе «Цифровая экономика».
Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, профессор Олег Шабров оценил риски новой системы голосования, сообщает НСН.
«Всякое удобство этих новшеств имеет две стороны. Конечно, особенно для отдаленных северных районов, где до избирательного участка нужно добираться на вертолете, дистанционное голосование дает возможность выразить свое отношение даже тогда, когда нет возможности прийти на голосование, исчезнет необходимость открепительных талонов и так далее», — объяснил политолог.
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