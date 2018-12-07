Эксперт: Новогодний вечер плавно переходит в новогоднее утро

Недавно Минздрав посоветовал россиянам ни в чем себе не отказывать в новогоднюю ночь. Нужно ли устраивать праздник живота в новогоднюю ночь рассказала доктор медицинских наук диетолог Анна Гончарова.

По ее мнению, Новый год – семейный праздник. За одним столом собираются и самые младшие члены, и старшие поколения, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Новогодний вечер плавно переходит в новогоднее утро, и мы практически не выходим из-за стола. Разве что немного прогуляться – и это хорошо. Поэтому – пробовать все, но выбирать и выбирать!", - заключил эксперт.

Также, как пишет Ридус, академик РАСХН, заместитель вице-президента РАН по сельскому хозяйству Юрий Лачуга объяснил, почему растет поток «санкционной» продукции в Россию.