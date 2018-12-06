Врачи рассказали, как избежать простуды в холода

Врачи рассказали, какие опасности грозят человеку в сильные холода и как правильно от них защититься. Недавно МЧС предупредило о сильных холодах в некоторых районах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Томской областей.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов считает, что не нужно допускать обморожения конечностей.

«На морозе у нас в носогубном треугольнике теряется чувствительность, а она очень важна, чтобы в мозговой центр постоянно поступала информация о необходимости делать вдох и выдох. Случается остановка дыхания. Человек может задохнуться», — сказал он. Об этом сообщает NEWS.ru.