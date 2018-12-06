Ушел из жизни режиссер-документалист Борис Сарахатунов

Сегодня, 6 декабря, в возрасте 94 лет ушел из жизни режиссер документальных и научно-популярных фильмов, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза кинематографистов России Борис Константинович Сарахатунов.

Борис Сарахатунов родился в Тбилиси 24 ноября 1924 года. В 1945 году, в возрасте 21 года, был награжден медалью «За отвагу» за форсирование реки Одер и ночной бой за немецкую деревню Гроссдорф. В 1946 году поступил во ВГИК.

Борис Константинович Сарахатунов проработал в документальном кино больше 65 лет. На его счету почти 500 фильмов, в которых он принимал участие как режиссер или сценарист. Он снимал свои фильмы по всему миру, в том числе на Аляске и Гавайях. Многие его работы отмечены премиями ряда международных кинофестивалей.

Ассоциация документального кино, сообщившая печальную новость на сайте Союза кинематографистов РФ, выразила глубокую скорбь в связи со смертью Бориса Сарахатунова и принесла соболезнования его родным и близким.