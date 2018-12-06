Эксперт обвинил детских психологов в проблемах со школьниками

Врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович возложил часть ответственности за школьников на своих коллег.

«Наши детские психологи больше заняты зарабатыванием денег, а не продвижением технологии воспитания и правильной оценки детско-родительских отношений. Из-за отсутствия воспитательной доктрины в стране, мы не можем определить, каким образом должен вести себя родитель. Ведь воспитание начинается не в школе, а в семье. Школа к возникающим проблемам оказывается не готова, а родителей никто не учит правилам воспитания. В результате всё выливается в долгий спор на тему «кто виноват?», - отметил эксперт. Об этом пишет НСН.

По мнению специалиста, сейчас отсутствует чёткая структура и методика преподавания.