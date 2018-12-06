Поздняя пьянка в 72 бригаде обернулась смертью одного из собутыльников

Судя по рассказам участвовавших в праздновании дня рождения, для бригады это достаточно буднично: до 11 вечера ты можешь пить водку и отмечать, а спустя 4 часа ты заступаешь на дежурство. Очень надеюсь, что такое творится не во всех частях в ООС.

Касаемо произошедшего, 29 ноября солдат Симоненко О.О. решил собрать лишь самых близких: старшего сержанта Мустафина И.В. и солдата Гаркушу С.В. Хорошо набравшись, даже близкие друзья вступили в перепалку, послали друг друга в известные места и уже собирались биться. Рассудительней оказался Гаркуша, не пожелавший вступать в бой и оттолкнувший хозяина праздника Симоненко от себя. Тот пошатнулся и, не удержав равновесие, упал на пол, задев головой металлический каркас лежака. Заботливые собутыльники доволокли тело упавшего именинника до кровати и уложили его спать.

Однако, в полтретьего ночи сержант Мустафин, который должен был заступить на дежурство, заметил, что солдат Симоненко лежал совсем тихо – даже не дышал. Позвали фельдшера: прибежавший сержант Грицюк Л.В. констатировал смерть солдата предположительно от закрытой ЧМТ.

У Гаркуши зафиксировали алкогольное опьянение (1,58 промилле), на него же заведут дело по ст.119 «Убийство по неосторожности».