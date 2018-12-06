Ветеран труда из Магадана послал Медведеву прибавку к своей пенсии

Ветеран труда из Магадана Владимир Яковлевич Попов предложил послать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии, назначенную ему магаданской областной социальной службой.

В ответ на уведомление Магаданского социального центра о назначении ежемесячной денежной выплаты в размере 683,66 рублей ветеран написал заявление, в котором указал, что сумма этой «прибавки к пенсии» унижает его человеческое достоинство, в связи с чем предложил перечислять эту доплату председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в сумме 683 рубля унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислять вышеуказанную сумму господину Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», - написал Владимир Яковлевич Попов в своем заявлении.

В паблике «Магаданский скептик», где были опубликованы эти документы, уточнили, что было бы целесообразней направить эти деньги в адрес магаданского губернатора, регулярно подписывающего постановления об увеличении денежного содержания своих вновь назначаемых подчиненных.