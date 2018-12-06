//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Обнародовано содержание предсмертной записки мужа Хлебниковой
- Закулисье веселой жизни
- СМИ сообщают, что Влад Топалов впервые стал отцом
- Имя любовницы футболиста Мамаева, из-за которой началась драка, больше не тайна
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Ветеран труда из Магадана послал Медведеву прибавку к своей пенсии
6 декабря 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ветеран труда из Магадана Владимир Яковлевич Попов предложил послать премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву прибавку к пенсии, назначенную ему магаданской областной социальной службой.
В ответ на уведомление Магаданского социального центра о назначении ежемесячной денежной выплаты в размере 683,66 рублей ветеран написал заявление, в котором указал, что сумма этой «прибавки к пенсии» унижает его человеческое достоинство, в связи с чем предложил перечислять эту доплату председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.
«В связи с тем, что ежемесячная денежная выплата в сумме 683 рубля унижает мое человеческое достоинство, прошу перечислять вышеуказанную сумму господину Медведеву Дмитрию Анатольевичу. Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», - написал Владимир Яковлевич Попов в своем заявлении.
В паблике «Магаданский скептик», где были опубликованы эти документы, уточнили, что было бы целесообразней направить эти деньги в адрес магаданского губернатора, регулярно подписывающего постановления об увеличении денежного содержания своих вновь назначаемых подчиненных.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//Политика
Путин предложил странам ЕАЭС рассмотреть создание общей расчетной инфраструктуры
//Общество
Ветеран труда из Магадана послал Медведеву прибавку к своей пенсии
//Новости МирТесен
В московскую школу, куда ученик пронес нож, прибыли следователи
Валерию сравнили с "куколкой" на недавнем снимке у новогодней елки
//Общество
Нарколог: Из-за повышения цен на табак люди не перестанут курить
//Новости партнеров
//Общество
Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста выстраданным
//Общество
Эксперт обвинил детских психологов в проблемах со школьниками
//В мире
//Общество
Поздняя пьянка в 72 бригаде обернулась смертью одного из собутыльников
//Новости СМИ2
//Общество
Сдавшимся в плен у Керченского пролива морякам выплатят по 100 тыс гривен
//В мире
Стала известна «иракская» тактика подавления позиций ополченцев Донбасса ВСУ
//live
//В мире
//Общество
Медведев порекомендовал некоторым чиновникам "включать мозги"
//Общество
Стала известна "стоимость новогоднего стола" в обычной подмосковной семье
В Госдуме оценили инцидент в московской школе, куда подросток пронес нож
Названа сумма, которую в Забайкалье получила потерявшая ребенка в родах женщина
Подростка-отличника, который пришел в школу с ножом, "травили" сверстники
//Криминал
Фигурант дела по резиденции Путина заявил о краже при обыске
//В мире
Глава ВМС Украины в обмен на арестованных моряков предложил себя