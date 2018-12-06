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Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние праздники
6 декабря 2018, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]
Граждане России рассказали, какую сумму готовы потратить в этом году на празднование Нового года и Рождества. Год назад россияне в среднем тратили на подарки и новогодний стол 16 тысяч рублей.
В этом году данная сумма изменилась – теперь она составляет 16 тысяч 900 рублей. Согласно последней информации, уже шестой год подряд граждане РФ не готовы тратить на развлечения, угощения и презенты больше 17 тысяч рублей в связи с опасениями насчет экономической ситуации в стране, передают "Ведомости".
В списке наиболее желанных подарков к Новому году у россиян по-прежнему значатся деньги, смартфоны, путевки и парфюмерия. Интересно, что 80 процентов людей намерены сделать подарки сами себе.
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