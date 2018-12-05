Создать возможности для трудоустройства

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором обсуждали меры по квотированию рабочих мест для отдельных категорий граждан.

Предваряя обсуждение, руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко подчеркнул значимость рассматриваемой темы.

«Мы на законодательном уровне последними решениями акцентировали внимание на особом отношении к людям с ограниченными возможностями при трудоустройстве. Ведь у работодателей должно быть чувство ответственности перед законом. Этот вопрос очень непростой еще и в контексте переформатирования пенсионной системы. Сейчас конкурентная среда на рынке труда уже ярко выражена. Наша общая задача создать достойные условия для работы людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли получать адекватную заработную плату за свой вклад в общее дело», – сказал Юрий Бурлачко.

Заместитель министра труда и социального развития Сергей Гаркуша подробно проинформировал депутатов о том, как реализуется в регионе базовый закон в этой сфере «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае». По словам замминистра, на данный момент законом введена квота работодателям для трудоустройства 12 категорий граждан: инвалидов; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; граждан, освободившихся из мест лишения свободы, до погашения судимости; граждан, прошедших курс лечения и реабилитации от наркомании и (или) алкоголизма; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, а также членов их семей. Кроме того, с 1 января 2019 года квота устанавливается и для людей предпенсионного возраста: женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.

В зависимости от категории трудоустраиваемого и численности работников в организации или на предприятии размер квоты составляет от двух до трех процентов от среднесписочного количества сотрудников.

На совещании прозвучали показательные цифры, рассказывающие о реализации закона. Так, по данным отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации на территории края проживает 140 тыс. инвалидов в трудоспособном возрасте, 31,2 тыс. заняты трудовой деятельностью. В центры занятости населения в текущем году обратились 4 тысячи инвалидов.

По данным министерства на 2018 год утвержден перечень из 5209 работодателей, которым установлено 28355 квот. Созданные рабочие места заняли 15527 инвалидов. Квота для этой категории граждан была перевыполнена в 16 муниципальных образованиях.

В ходе обсуждения позицию профильного комитета ЗСК высказал Николай Петропавловский. Он отметил, что регулярный мониторинг показывает – на Кубани больше категорий граждан могут претендовать на квотируемые рабочие места, чем в других регионах. А количество квот в крае и

работающих на них граждан – одно из самых высоких в России. Тем не менее необходимо дальнейшее совершенствование системы квотирования рабочих мест для инвалидов. Также Николай Петропавловский предложил министерству совместно с органами местного самоуправления усилить информационную работу с работодателями и гражданами в этом направлении.

Замминистра труда и социального развития Сергей Гаркуша, в свою очередь, поблагодарил депутатов за своевременные и оперативные корректировки краевого законодательства. За время действия закона о квотировании с 2000 года в него вносились изменения 12 раз. Буквально на ноябрьской сессии новой поправкой было устранено требование об обязательной регистрации по месту жительства в Краснодарском крае для инвалидов, устраивающихся на квотируемые рабочие места.

Все участники совещания согласились, что цифры трудоустройства инвалидов на первый взгляд внушительные, но работы впереди еще очень много.

«Министерству предстоит нелегкая, но необходимая работа. Людям с ограничениями по здоровью необходимо предоставить возможность реализовать своё конституционное право на труд. И ответственность у них должна быть взаимной», – подытожил обсуждение Юрий Бурлачко.

В принятой по результатам совещания резолюции депутаты дали конкретные рекомендации краевому министерству труда и социального развития и главам муниципальных образований. В частности, им было предложено принять дополнительные меры по исключению работодателями нарушений законодательства о квотировании рабочих мест, увеличению размера оплаты труда граждан на квотируемых рабочих местах, разъяснению положений законодательства о квотировании. Также парламентарии обратили внимание на необходимость расширить информационную работу о реализации закона «О квотировании рабочих в Краснодарском крае» и применять меры стимулирования и поощрения работодателей, перевыполняющих установленную квоту для трудоустройства отдельных категорий граждан.

В заключении планерного совещания председатель краевой избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко по поручению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации вручил председателю ЗСК Юрию Бурлачко памятную медаль в честь празднования 25-летия отечественной избирательной системы. Награда была вручена спикеру ЗСК за многолетнюю и профессиональную работу при организации и проведении избирательных компаний: Юрий Бурлачко на протяжении многих лет работал в избирательной системе и возглавлял избирательную комиссию Краснодарского края.