Что говорят аналитики о возможном подорожании авиабилетов по прогнозу Saxo Bank

Датский Saxo Bank, известный в финансовом мире своими точными попаданиями в события, представил новый свой прогноз. Saxo Bank предрекает в 2019 году появление всемирного нового налога - транспортного.

Банк-оракул предсказал крах Европы в 2019 году

Появление нового налога аналитики датского банка связываютс обеспокоенностью мира глобальным изменением климата. Банк предсказывает налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка которого коррелирует с объемами выбросов углерода — это, предположительно, 50 долларов за тонну выбросов CO2, - сообщает URA.RU.

Экономический аналитик Сергей Барашков пояснил, что все дополнительные расходы будут закладываться в стоимость билетов. При этом размер налога будет зависеть от целого ряда факторов — от дальности перелета до типа воздушного судна.

Транспортный аналитик Александр Адеянов рассказал, что Россия может отказаться от применения «всемирного налога» на внутренние рейсы, но к налогу на международные перелеты отечественные авиакомпании обяжут мировые авиатранспортные организаци.

По мнению аналитика, новый налог станет «удобным поводом для повышения тарифов». Как он полагает, рост цен на авиабилеты составит около 10 процентов.