Депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд по поводу пенсионной реформы. Представители от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» подписались под обращением в Конституционный суд об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

В пенсионном законе от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», напомним, статьи 4 и 7 з предполагают повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 75 лет и с 55 до 60 лет — для женщин.

Инициатор обращения в Конституционный суд КПРФ отмечает, что пенсионная реформа может касаться тех граждан, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию, - сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».