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Музыканты объяснили, почему им пришлось перевозить гроб в метро
5 декабря 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Гроб, замеченный пассажирами московского метрополитена, оказался реквизитом музыканта. На станции "Новокосино" в минувшее воскресенье вечером пассажиры столичной подземки начали креститься, увидев двух молодых людей, тащивших гроб, обитый бордовой тканью.
Оказалось, музыканты торопились на выступление, а гроб - реквизит - перевезти не на чем. Заказанная "Газель" сломалась.
Перевоз гроба молодые люди оплатили. По габаритам перевозить его разрешалось.
По словам одного из музыкантов, который и предстает на концертах в гробу, сотрудники полиции перед входом в метро проверили содержимое гроба и убедились, что он пустой. Потом один из сотрудников начал звонить начальству, так как никак не мог понять, что с нами делать. "В итоге пришел человек в штатском — наверное, кто-то из руководства — и разрешил нам пройти. Так мы и поехали со станции «Новокосино» до станции «Тульская»", - цитирует "МК" пассажиров с гробом.
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