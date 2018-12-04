Директор международного детского центра «Артек» - Алексей Каспржак - уволился

Алексей КАСПРЖАК, возглавлявший международный детский центр «Артек» на протяжении последних четырех с половиной лет, заявил о завершении работы на посту директора, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

Он отметил, что решение об уходе с поста директора «Артека» было принято осознанно, самостоятельно и давно.

По словам КАСПРЖАКА, он сложил полномочия накануне. Сегодня он посетит «Артек» для последней встречи с коллективом. «Тот этап реализации проекта «Артек», который был, он закончился. В этом смысле я чувствую, что долг исполнил. Этап реализован, у него есть устойчивые результаты», - сказал уже экс-директор.

Каспржак отметил, что оставил исполняющим обязанности директора детского центра первого заместителя Игоря ЗОБОВА.

Напомним, что некоторое время назад КАСПРЖАКА планировали назначить на министерскую должность в федеральное правительство. А несколько дней назад он вошел в руководство общероссийского народного фронта.