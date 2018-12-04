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Банк-оракул предсказал крах Европы в 2019 году
4 декабря 2018, 13:13 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Датский SaxoBank представил прогноз событий, которые потрясут мир в следующем году. В финансовом мире этот банк известен своими точными попаданиями в события. Именно он предсказал сумасшедший рост курса биткоина с последующим падением. Это было в то время, когда в виртуальные деньги мало кто верил.
Но это предсказание было в нынешнем году. Оно свершилось. В следующем году SaxoBank напророчил покупку Tesla компанией Apple. Производитель Iphone сейчас находится в трудном финансовом положении. Спасением могут стать инвестиции в электромобили.
На Европу, по мнению датчан, обрушится кризис. Его спровоцируют долговые проблемы Италии. Они перекинутся на Франции. Тем временем, в Германии начнется рецессии из-за невозможности автомобильных гигантов переориентироваться на электромобили. А Германия – это крупнейшая экономика в Европе.
Дональд Трамп уволит главу ФРС из-за очередного повышения процентной ставки. Всемирный банк и МВФ перейдут на новую систему расчетов. На планете появится всемирный транспортный налог.
По мнению экспертов, прогнозы SaxoBank в этом году кажутся не такими фантастическими, как в прошлом. Но в прошлом году SaxoBank победил. Сбылись как раз самые фантастические предсказания банка-оракула.
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