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Самым богатым в мире блогером оказался 7-летний американец
4 декабря 2018, 11:27 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
22 миллиона долларов за год – таков доход оказался у владельца youtube-канала Ryan ToysReview. С количеством подписчиков 17,3 миллионов человек и 26 миллиардами просмотров роликов, он возглавил рейтинг Forbes, который только-только опубликован.
Канал ведут родители мальчика. Они снимают своего сына, который просто играет в игрушки и рассказывает о своих впечатлениях.
Второе место занял 21-летний Джейк Пол. Он актер, живет в Лос-Анджелесе. У него 17,6 миллионов подписчиков. Это больше, чем у семилетнего Райна. Однако по количеству просмотров Джейк Пол уступил лидеру. Это повлияло на его заработок, который по версии Forbes составил 21,5 миллионов долларов.
Третье место у канала DudePerfect. Его ведут пять блогеров. Они рассказывают с юмором о спортивных трюках. Количество постоянных подписчиков у этого канала больше, чем у обогнавших его лидеров. Оно составляет 39,6 миллионов человек. Годовой доход у канала составил 20 миллионов долларов.
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