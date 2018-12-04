Самым богатым в мире блогером оказался 7-летний американец

22 миллиона долларов за год – таков доход оказался у владельца youtube-канала Ryan ToysReview. С количеством подписчиков 17,3 миллионов человек и 26 миллиардами просмотров роликов, он возглавил рейтинг Forbes, который только-только опубликован.

Канал ведут родители мальчика. Они снимают своего сына, который просто играет в игрушки и рассказывает о своих впечатлениях.

Второе место занял 21-летний Джейк Пол. Он актер, живет в Лос-Анджелесе. У него 17,6 миллионов подписчиков. Это больше, чем у семилетнего Райна. Однако по количеству просмотров Джейк Пол уступил лидеру. Это повлияло на его заработок, который по версии Forbes составил 21,5 миллионов долларов.

Третье место у канала DudePerfect. Его ведут пять блогеров. Они рассказывают с юмором о спортивных трюках. Количество постоянных подписчиков у этого канала больше, чем у обогнавших его лидеров. Оно составляет 39,6 миллионов человек. Годовой доход у канала составил 20 миллионов долларов.