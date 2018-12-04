Валдис Затлерс: экс-президент Латвии о любви, о русских, о Путине

Биография экс –президента Латвии Валдиса Затлерса интересна и многообразна: врач – травматолог – ортопед, основатель ассоциации артроскопии в Латвии, военный врач, принимавший участие в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, член думы Народного фронта Латвии, инициатор создания Латвийского общества врачей, и, наконец, глава государства.

В Прибалтике Валдиса Затлерса до сих пор называют народным и миролюбивым президентом. Действительно, при его правлении, например, «диалоги» с Россией были успешными, а в 2011 году господин Затлерс предложил Сейму внести поправки в законе о гражданстве, расширяющие возможности двойного гражданства и упрощающие получение гражданства детьми неграждан.

Как сегодня живет экс – президент Латвии? Что он думает о нынешней политической ситуации? Как относится к главе РФ Владимиру Путину? Есть ли в его жизни любовь?

- Господин Затлерс, благодарю вас, что согласились дать интервью нашему изданию. Если вы не против, то начнем с актуального вопроса для двух государств – вопроса о взаимоотношениях России и Латвии. Почему Латвия не смогла наладить отношения с Россией?

- Немного уточню вопрос: почему отношения России и Латвии несколько холодны? Да, вы правы, что есть моменты недоверия и непонимания между нашими государствами. Конечно, Россия – огромная держава, но и в нашем небольшом государстве есть свои ценности и принципы. Я много рассуждал по этому вопросу в своих мемуарах «Вот кто я!». Что важно для такой страны, как Латвия? Принадлежность к государству. И это, действительно, важно. Такие понятия, как самосознание и принадлежность к государству, не менее актуальны для русскоязычных в Латвии, чем для латышей. И, конечно, государственный язык! Язык – это то, что отличает государство. Я помню такой случай: однажды в Берлине оказался за одним столом вместе с президентами Чехии, Финляндии, Германии, России, Кипра. Выяснилось, что мы на разных уровнях владеем русским языком. И в один момент даже начали в шутливой форме говорить на русском. Но как только разговор перешел на серьезные темы, то Ангела Меркель тут же позвала своего переводчика и начала говорить на немецком. Как лидер страны она хотела отождествлять себя с государством. Тема государственного языка – одна из причин непонимания со стороны «соседа». Латвия – миролюбивое государство и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Хотелось бы, чтобы Россия также желала миролюбивый диалог. Вспомнил случай: в очередную поездку в Москву разговаривал с Дмитрием Медведевым (он был тогда главой РФ), и речь зашла о русскоязычных, проживающих в других государствах… Дмитрий Анатольевич несколько эмоционально сказал: «Мы всегда будем отстаивать интересы русских! Всегда!», а потом подумал и добавил: «Конечно, в рамках международных соглашений!». Могу сказать о себе лично: на улице в повседневной жизни я общался и общаюсь с людьми на том языке, на каком они ко мне обращаются.

- Господин Затлерс, вы встречались с главой РФ Владимиром Путиным? Какой он при личных встречах?

- Да, я встречался несколько раз с господином Путиным. И, конечно, составил свое мнение. Сегодня, когда возникла ситуация с Украиной я стал задавать себе вопрос: « А прав ли я был в том, в своем, мнение?» Да, я был прав. Путин – лидер, который всегда уверен в себе. Он хорошо ориентируется в ситуации, умеет быстро менять свое поведение. Это он делает отлично. У него мышление офицера спецслужб. Если потребуется для достижения результата, то он сможет переступить через свое эго. В отличии от многих я считаю, что Путин умеет проигрывать, однако он никогда не сдается. Пример тому – конфликт на Украине.

- Господин Затлерс, будучи главой государства, вам приходилось лгать?

- Нет. У меня есть принцип – жизнь без вранья. Когда-то я решил, что больше не солгу и сдержал слово. Конечно, отказаться от вранья примерно также сложно, как и бросить курить. Тяжело только первую неделю, а потом становится легче (улыбается).

- Господин Затлерс, по мнению ваших коллег – медиков, вы отличный врач. Политика несколько «оторвала» вас от основной профессии. Не скучаете? Или практикуете все же?

- Медицина – образ жизни, который оставить невозможно. Конечно, хирургией я уже не занимаюсь. Но профессиональные навыки, конечно, остались. Это последнее, что теряет человек.

- Господин Затлерс, вы можете найти «общие черты» между политикой и медициной?

- Терпение. Но в политике совершенно другой способ общения. Разговор пациента и врача – личное дело. И этот разговор нужно хранить в секрете. В политике глава государства разговаривает одновременно с тысячами сограждан – открыто и громко.

- Господин Затлерс, вы помните тот момент, когда осознали, что стали президентом Латвии?

- Помню. Я должен был решить этот вопрос сам для себя! От моего решения зависела и моя судьба, и жизнь близких. Я понимал, что эта должность …еще одна карьера в моей жизни. А для мужчина это немаловажный аспект! Я понимал, что жить с привычными принципами морали невозможно. Там все подчинено борьбе за власть. Но легко можно, например, не лгать. Не можешь сказать правду – промолчи. Или найди слова объясниться с людьми так, чтобы тебя поняли. Но я все обдумал и решил, что стоит попробовать.

- Господин Затлерс, не скучаете по тем временам, когда были президентом?

- Нет. У каждого, как говорится, фрукта есть свои срок!

- Господин Затлерс, хочу поговорить с вами о любви!

- Интересно. Давайте попробуем.

- Вас в Латвии знают не только, как врача и экс-президента страны, но и как прекрасного семьянина. Господин Затлерс, что для вас прочность семейных отношений? Что для вас любовь?

- Доверие и верность – это очень важные ценности для меня. Я всегда уверен в своей жене ( Лилита Затлере, супруга- «АН»). Иногда мне задают молодые люди вопрос: « А нужно ли мне начинать отношения?» Я всегда отвечаю: «А ты без ума от нее?» Нужно быть «без ума!» Иначе зачем вступать в отношения? Что такое любовь? Страсть, огромная сила притяжения, которая действует между двумя людьми.

- Благодарю, Вас, за интервью.