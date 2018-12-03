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Послания президента в этом году не будет, заявил Песков
3 декабря 2018, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что в этом году не запланировано оглашение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«Послания в этом году не будет», - заявил Дмитрий Песков.
Послание президента РФ Федеральному собранию оглашается ежегодно. В нем президент России сообщает о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Как правило, глава государства обращается к Федеральному собранию в конце года. Однако в 2017 году этого не произошло. Послание президента было перенесено на 1 марта 2018 года, сообщает РИА Новости.
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