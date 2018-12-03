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Милонов предложил ввести закон, запрещающий наказывать котов
3 декабря 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы и четырежды котовладелец Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет на наказание котов и кошек. По его мнению, во всем виноваты люди, не заботящиеся о своих питомцах.
Поводом для высказывания стал случай в Новокузнецке, где суд взыскал почти 200 тысяч рублей с владельцев кота, который открыл кран, в пользу владельца затопленного им магазина игрушек.
Виталий Милонов высказался, что животных нельзя обвинять в хулиганстве, потому что они хулиганят без злого умысла. Их поведение связано с отсутствием внимания и заботы, а в этом всегда виноваты владельцы животного.
«Я, как четырежды котовладелец, точно знаю – котики любят, когда в доме порядок, мир и любовь. Тогда и хвостатые ведут себя прилично. Покорми кота, поиграй с ним, расчеши шерстку – и любой самый закоренелый котяра превращается в пушистый комочек доброты и ласки», - поделился своим опытом Виталий Милонов в беседе с РИА Новости.
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