В середине недели на Москву обрушатся ледяные дожди

Синоптики в понедельник, 3 декабря, выпустили прогноз, который вряд ли обрадует москвичей и гостей города. Согласно последней информации, к середине текущей недели в столице ожидаются ледяные дожди.

Отмечается, что уже с завтрашнего дня в Москве усилятся осадки, а температура воздуха повысится. Пиком потепления станет 5 декабря, когда в столице будет примерно ноль градусов, а также местами пройдут ледяные дожди, передает сегодня портал "Метеовести".

В четверг и пятницу в городе вновь похолодает до минус 3 градусов. В целом неделя в Москве будет весьма облачной. Температура максимально понизится до минус 6 градусов.