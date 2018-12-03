Астрологи: Как подготовиться к Новому году

Декабрь всегда был особенным месяцем, потому что является последним в календаре. Так, люди начинают готовиться к Новому году, строить планы и загадывать желания.



Специалисты поделились советами, как стоит провести месяц и правильно подготовиться к Новому году, сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Лучшие дни для шопинга – это 10, 11, 12, 28, 29 и 31 декабря. В эти дни вы сможете купить хорошие товары по лучшей цене и не набрать лишнего. А вот с 13 по 21 декабря есть риск скупать все подряд, не замечая недостатков. Правда нельзя отрицать тот факт, что в эти дни шопинг будет приносить особое удовольствие. С 22 по 27 декабря есть риск купить вещи с дефектом, столкнуться с обманом. Лучше это время посвятить работе", - отметила Татьяна Васильева, астролог.