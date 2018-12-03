В американской книге рекордов Гиннеса Севастополь признали российским

В графе где «Российская Федерация» и в скобках Севастополь. В графе кто – Александр Беликов. И в Севастополе он сумел удержать на одном гвозде еще 349 гвоздей. Прежний рекорд фиксировал балансировку лишь 255 гвоздей.

Новое достижение датировано 26 мая. На днях произошла его официальная регистрация в книге Гиннеса. И там Севастополь назван российским городом.

Скандальная регистрация уже стала поводом для возмущения украинских СМИ. Они сообщают, что украинское министерство иностранных дел пока никак не отреагировало на инцидент.