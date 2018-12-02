В Забайкалье замечена утечка серной кислоты из цистерны грузового поезда

В Забайкальском крае на железнодорожном вокзале в городе Борзя произошла утечка из цистерны серной кислоты.Об этом сообщили в региональном управлении внутренних дел на транспорте.

В настоящее время перекрыт перрон, пишет ОТР. Вагон перемещен на запасной путь и оцеплен сотрудниками транспортной полиции.

Как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области, в Усолье-Сибирском 1 декабря загорелся многоквартирный дом. Пострадала женщина.