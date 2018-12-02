В Госдуме хотят упростить украинцам получение российского гражданства

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками готовит ряд послаблений для получения украинцам гражданства России. Об этом сообщил зампред Комитета Виктор Володацкий.

На саммите G20 президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва не намерена отвечать Киеву ограничениями против граждан. Он отметил, что страна облегчит режим их пребывания на российской территории, а также упростит механизм получения российского гражданства.

Комитет Госдумы прорабатывает целый ряд федеральных законов, которые позволят русскому миру, особенно тем, кто подвергается репрессиям на Украине и вынужден переехать в Ростовскую, Воронежскую области, Ставропольский край и области Южного федерального округа, получить гражданство России, рассказал Володацкий РИА Новости.

Вероятно, будет отменен экзамен по русскому языку для лиц, которые родились в СССР. Также будут разработаны меры для получения российского гражданства детьми из смешанных браков.