Минфин готовится обдирать граждан за денежные переводы

Как стало известно «АН», по коридорам Минфина бродит призрак нового законопроекта, согласно которому гражданам самим придется доказывать законность своего дохода.

Вероятно уже с 2020 года россияне, которые имеют дебетовые карты и осуществляют по ним денежные переводы, должны будут доказывать законность получения этих средств и уплату с них налогов. Таков общий смысл законопроекта, который замыслили протащить в Минфине.

«То есть, у вас есть карта банка. Вы проводите некие финансовые операции с другим физическим лицом, допустим вашей супругой или супругом. В конце года вы и супруга будет получать уведомление об общей сумме полученных вами и вашей половиной денежных средств. И должны будете доказать их законность и уплаченные с них суммы всех налогов и взносов в социальные фонды. Супруга должна будет доказать, что она есть она, а не самозанятое лицо, которое получает доход. Если вы работаете «в белую», то проблем нет. А вот если с супругой вы не расписаны, то с нее могут потребовать заплатить НДФЛ как с незаконно полученного дохода», - говорит представитель экспертного сообщества, которого привлекали к разработки законопроекта. По его словам, сейчас идет работа над юридической базой документа.

В любом случае, вероятно, вначале придется заплатить выставленную сумму, а затем уже что-то доказывать и пытаться вернуть свои средства. То есть, бремя доказательств, что вы не верблюд, ложится именно на вас.

«Если еще несколько лет назад сумма мониторинга регулярных банковских переводов «крутилась» в районе 70 – 100 тысяч рублей в месяц. То сегодня в режиме реального времени в ФНС поступают сведенья о регулярных переводах от 5 тысяч рублей. А с 2019 года, по некоторым данным, сумма будет снижена до 1 тысячи рублей. Каждое поступление или списание денежных средств автоматически заносится в вашу электронную карточку. На какую общую сумму настроен «красный флажок» неизвестно», - рассказал источник в банковских кругах.

На фоне этих сообщений слухи о том, что ряд крупных банков с госучастием планируют взимать комиссию со снятие наличных в своих же банкоматах, уже не кажутся дикими и нелепыми.